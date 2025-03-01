В Рязанской области поймали браконьеров, убивших лосей

В феврале сотрудники охотнадзора в ходе рейдов выявили два случая незаконной охоты на лося в Рязанской области. Животные были добыты на территории Криушинского охотничьего хозяйства в Клепиковском районе и Лукмосского охотничьего хозяйства в Шиловском районе.

Благодаря слаженной работе охотинспекторов Минприроды Рязанской области и сотрудников ОМВД России по Клепиковскому и Шиловскому районам, нарушителей удалось задержать.

Возбуждены два уголовных дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Реклама

Виновные будут привлечены к уголовной ответственности и обязаны возместить ущерб. Сумма возмещения за каждую незаконно добытую особь составляет 240 000 рублей.

Минприроды Рязанской области напоминает, что за браконьерство предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей, лишение свободы до 5 лет, а также обязательное возмещение ущерба, нанесённого объектам животного мира.