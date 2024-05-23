Четверг, 23 мая, 2024

В Рязанской области появится три новых округа

Автор: 7info

Опубликовано

Депутаты регионального парламента поддержали законопроект, освобождающий от уплаты транспортного налога одного из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида. Решение было принято на очередном заседании, состоявшемся в четверг, 23 мая. Льгота распространяется на один легковой автомобиль или мотоцикл без ограничения мощности по выбору налогоплательщика бессрочно, начиная с 2024 года. Поправки в областной закон «О налоговых льготах» были разработаны в целях расширения мер поддержки семей, имеющих детей-инвалидов.

Парламентарии утвердили ряд нормативных актов, регламентирующих процедуру формирования в регионе новых муниципальных округов. В прошлом году путем объединения муниципалитетов были образованы Сасовский, Ряжский и Путятинский округа. В настоящее время структурные изменения начались в Касимовском районе и городском округе город Касимов, в Кораблинском и Михайловском районах.

Основная цель – повышение эффективности управления территориями, консолидация финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, централизованное решение вопросов местного значения, сокращение дублирующих функций и расходов на содержание администраций.

Преобразования были инициированы представительными органами муниципалитетов и поддержаны населением на публичных слушаниях. В результате объединения Касимовского муниципального района, входящих в него поселений с городским округом город Касимов образован Касимовский муниципальный округ (административный центр – город Касимов). Путем объединения муниципальных образований также сформированы Кораблинский (административный центр – город Кораблино) и Михайловский (административный центр – город Михайлов) муниципальные округа Рязанской области.

Кроме того, в рамках заседания депутаты приняли ряд кадровых решений. В частности, на должность председателя комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике областной Думы была назначена Наталья Рубина, возглавляющая фракцию партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Место председателя комитета стало вакантным после назначения Игоря Мурога сенатором и его перехода на работу в Совет Федерации.

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