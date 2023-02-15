Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области появился комитет по делам молодёжи

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Изображение от Freepik

В Рязанской области появилась новая структура – комитет по делам молодёжи. Он примет часть функций министерства образования и молодёжной политики региона. Такие изменения одобрили на заседании областного правительства.

Главой нового комитета станет начальник отдела поддержки молодёжных и общественных инициатив минобра Виталий Косачёв, – пишет издательство «Пресса».

Губернатор Рязанской области назвал работу с молодёжью одним из важнейших направлений государственной политики.

Павел Малков: «Если мы планируем этому направлению уделять большое внимание, нужен отдельный орган, который будет целиком и полностью за него отвечать. Он ни в коем случае не должен быть бюрократической чиновничьей структурой. Это должны быть люди, которые действительно живут интересами молодёжи, патриотического воспитания. А мы будем им активно помогать»

Павел Малков также сообщил, что в планах создать в Рязанском регионе молодёжный центр.

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