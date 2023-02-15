В Рязанской области появился комитет по делам молодёжи

В Рязанской области появилась новая структура – комитет по делам молодёжи. Он примет часть функций министерства образования и молодёжной политики региона. Такие изменения одобрили на заседании областного правительства.
Главой нового комитета станет начальник отдела поддержки молодёжных и общественных инициатив минобра Виталий Косачёв, – пишет издательство «Пресса».
Губернатор Рязанской области назвал работу с молодёжью одним из важнейших направлений государственной политики.
Павел Малков также сообщил, что в планах создать в Рязанском регионе молодёжный центр.
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