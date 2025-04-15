В Рязанской области появился избирательный участок в честь Леонида Гобято

Избирательный участок № 490, расположенный в селе Морозовы-Борки Сапожковского района, получил именное звание в честь выдающегося русского военачальника — генерал-лейтенанта артиллерии Леонида Николаевича Гобято. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Члены Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса, Илья Буренин и Илья Блохин, посетили участок, чтобы ознакомиться с историей героя и увидеть стенд, оформленный в его честь.

Леонид Николаевич Гобято, родившийся в 1875 году в Таганроге, был выдающимся военным учёным, артиллеристом и героем Русско-японской и Первой мировой войн. Его вклад в развитие военной науки и личная самоотверженность заслужили признание современников. Одним из важнейших достижений стало изобретение и применение надкалиберной мины во время обороны Порт-Артура в 1904 году.

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Гобято погиб в бою в мае 1915 года при защите Перемышля. Посмертно был удостоен звания генерал-лейтенанта и ордена Святого Станислава I степени. Его память увековечена в селе Морозовы-Борки, где находится семейный склеп Гобято и установлена мемориальная стела. Это место стало символом его связи с Рязанской землёй и выражением уважения со стороны местных жителей.

Хотя Гобято родился в Таганроге, его судьба тесно связана с Рязанским краем. В 1886 году семья переехала в Сапожок, а затем обосновалась в имении Морозовы-Борки. Здесь прошли его детские годы, сформировавшие характер и мировоззрение. Даже став взрослым, он часто возвращался в родные места, поддерживая связь с семьёй и краем.