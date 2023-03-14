В Рязанской области появилось новое благотворительное движение

В Рязанской области появилось новое движение волонтёров. Благотворительное движение Никиты Томилина только начало свою деятельность, но уже взяло под опеку детский школу-интернат «Костино» в Рыбновском районе и несколько многодетных семей беженцев из Украины в ПВР в Солотче.

Главный смысл работы команды – точечная помощь каждой семье. В частности тем, в которых воспитываются дети школьного возраста: ведь образование подрастающего поколения – важная веха в истории каждой страны.

В последнее время число желающих присоединиться к благотворительному движению настолько возросло, что было принято решение о создании благотворительного фонда Никиты Томилина. Сейчас организация находится в стадии регистрации.

Никита Томилин – специалист по массовым коммуникациям, политолог, историк, эксперт по информационной войне, публицист. В 2015-2017 гг. жил в Донецке (ДНР). В это же время был волонтёром – читал лекции по удалённым профессиям. С 2015 года помогает беженцам с Донбасса, дистанционно обучает студентов и старшеклассников.

Начать благотворительную деятельность было решено с Рязани. Первым делом Никита расширил школьную библиотеку и закупил все необходимые товары для учёбы в Костинскую школу-интернат. Затем волонтёры отправились в пансионат временного проживания для беженцев из ЛНР и ДНР, где познакомились с Анной Рябовой и Юлией Любченко. Женщины остались совсем одни с малолетними детьми на руках. Их дома на родине были разрушены, а своих мужей они уже давно потеряли.

Узнав истории многодетных матерей-одиночек, было решено незамедлительно им помочь. Никита нашёл необходимые средства и обеспечил Анну, Юлию и их детей нужной одеждой и канцтоварами для учёбы. На очереди – помощь беженцам, временно проживающим в Белгороде, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Ставрополье, Республике Крым, ДНР и ЛНР. На данный момент под опекой волонтёров благотворительного движения под руководством Никиты Томилина находятся Костинская школа-интернат и пансионат временного проживания для беженцев из ЛНР и ДНР.