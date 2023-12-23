В Рязанской области подвели итоги реализации национального проекта «Культура» в 2023 году

В областной библиотеке имени Горького состоялось итоговое заседание расширенной коллегии регионального министерства культуры. От имени губернатора Павла Малкова его участников приветствовал заместитель Председателя Правительства региона Артем Никитин.

В работе приняли участие и.о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева, представители муниципальных учреждений культуры региона.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин отметил, что сфера культуры позволяет сохранять исторические, духовно-нравственные ценности. Вместе с тем, благодаря профильному нацпроекту, она динамично развивается. «Создаются и предлагаются новые востребованные продукты как для старшего поколения, так и для молодежи. В Рязанской области задана высокая планка. В учреждениях культуры работают талантливые, увлеченные и преданные делу специалисты», — сказал Артем Никитин. Он обратил внимание на необходимость дальнейшего улучшения качества обслуживания в учреждениях культуры для привлечения посетителей и увеличения туристической привлекательности региона в целом.

Участники заседания обсудили основные показатели выполнения национального проекта «Культура». В рамках его реализации во всех муниципалитетах модернизируются Дома культуры, школы искусств, ведется капитальный ремонт и оснащение муниципальных музеев и библиотек. Было отмечено, что восемь проектов Рязанской области в сфере культуры, искусства и креативных индустрий поддержаны Президентским Фондом культурных инициатив и будут реализованы в 2024 году.

По итогам этого года лучшие работники сферы культуры были отмечены региональными наградами. Заместитель председателя Правительства Артем Никитин вручил почетные грамоты и памятные знаки Губернатора Рязанской области, региональные премии «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры Рязанской области».