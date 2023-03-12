Воскресенье, 12 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области подтопило три низководных моста

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В воскресенье, 12 марта, в Рязанской области из-за подъёма воды в реках Хупта и Ранова подтопленными оказались 3 низководных моста. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Подтоплены мосты возле н.п. Норовка в Александро-Невском районе, вблизи н.п. Шелемишево в Скопинском районе и в городе Ряжск в Ряжском районе.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются объездные пути.

Ранее в ГУ МЧС по Рязанской области прогнозировали подтопление 11 мостов 13 марта.

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