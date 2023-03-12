В Рязанской области ожидается подтопление 11 низководных мостов

В понедельник, 13 марта, в Рязанской области могут оказаться подтопленными 11 низководных мостов. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по региону.

Прогнозируется подтопление низководных мостов:

через реку Пара возле н.п. Дмитриевка и н.п. Ширино Сапожковского района,

через реку Пара у н.п. Красная Яблонька Сапожковского района,

через реку Пара у н.п. Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского района,

через реку Ранова у н.п. Шелемишево Скопинского района,

через реку Хупта у н.п. Норовка Александро-Невского района,

через реку Пара, соединяющий с. Береговое и с. Летники Путятинского района,

через реку Пара, соединяющий с. Песочня и д. Черняевка Путятинского района,

через реку Хупта у г. Ряжск Ряжского района,

через реку Проня у н.п. Быково Кораблинского района,

через реку Проня у н.п. Шилово Кораблинского района,

через реку Ранова у н.п. Кипчаково Кораблинского района.