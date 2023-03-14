Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области подтопило ещё три низководных моста

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта МЧС по Рязанской области

Во вторник, 14 марта, из-за подъёма воды в реках подтопленными оказались ещё 3 низководных моста. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Подтоплен низководный мост через реку Мостья возле Пустотино в Кораблинском районе. Уровень воды над полотном моста – 20 сантиметров.

Подтоплен низководный мост через реку Истья возле Огородниково в Спасском районе. Уровень воды над полотном моста – 10 сантиметров.

Подтоплен низководный мост через реку Проня возле населённых пунктов Бутырки и Кипенский в Старожиловском районе. Уровень воды над полотном моста – 80 сантиметров. Через реку организовали лодочную переправу.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации