В Рязанской области подтопило ещё три низководных моста

Во вторник, 14 марта, из-за подъёма воды в реках подтопленными оказались ещё 3 низководных моста. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Подтоплен низководный мост через реку Мостья возле Пустотино в Кораблинском районе. Уровень воды над полотном моста – 20 сантиметров.

Подтоплен низководный мост через реку Истья возле Огородниково в Спасском районе. Уровень воды над полотном моста – 10 сантиметров.

Подтоплен низководный мост через реку Проня возле населённых пунктов Бутырки и Кипенский в Старожиловском районе. Уровень воды над полотном моста – 80 сантиметров. Через реку организовали лодочную переправу.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено.