В Рязанской области планируют завершить программу расселения аварийного фонда в 2023 году

Программу переселения граждан из аварийного фонда в Рязанской области планируют завершить уже в текущем году, а не в 2025, как было намечено ранее. Об этом сообщил губернатор Павел Малков 29 июня на рабочей встрече в региональном правительстве с председателем попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным.
По словам Павла Малкова, объём запланированных работ на этот год сравним с тем, что сделано за четыре предыдущих года. Они ведутся по ускоренному плану реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда.
На встрече обсуждали взаимодействие областного правительства с Фондом развития территорий, реализацию социально значимых госпрограмм, в том числе по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, капремонту многоквартирных домов, эффективности освоения выделенных региону средств. Участие во встрече принял глава минстроя Рязанской области Дмитрий Василевский.
Губернатор поблагодарил Сергея Степашина за внимание к развитию региона и работе правительства области по улучшению жизни людей.
Губернатор отметил, что большое значение имеет появившаяся возможность расселять жильё, признанное аварийным с 2017 по 2022 годы.
Сергей Степашин подчеркнул успехи Рязанской области в работе по расселению аварийного жилья.
По словам Сергея Степашина, потребуется проработка новых механизмов этой работы.