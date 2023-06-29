Четверг, 29 июня, 2023
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В Рязанской области планируют завершить программу расселения аварийного фонда в 2023 году

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

Программу переселения граждан из аварийного фонда в Рязанской области планируют завершить уже в текущем году, а не в 2025, как было намечено ранее. Об этом сообщил губернатор Павел Малков 29 июня на рабочей встрече в региональном правительстве с председателем попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным.

По словам Павла Малкова, объём запланированных работ на этот год сравним с тем, что сделано за четыре предыдущих года. Они ведутся по ускоренному плану реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда.

На встрече обсуждали взаимодействие областного правительства с Фондом развития территорий, реализацию социально значимых госпрограмм, в том числе по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, капремонту многоквартирных домов, эффективности освоения выделенных региону средств. Участие во встрече принял глава минстроя Рязанской области Дмитрий Василевский.

Губернатор поблагодарил Сергея Степашина за внимание к развитию региона и работе правительства области по улучшению жизни людей.

Павел Малков: «Мы серьёзно занимаемся вопросами переселения граждан из аварийного жилья. Благодаря решению президента такие программы реализуются уже более десяти лет. За время их реализации более 9 тысяч человек в Рязанской области улучшили свои жилищные условия, расселено около 150 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Темпы работы наращиваем благодаря возможностям, которые сегодня предоставляются в этом направлении, и федеральным программам»

Губернатор отметил, что большое значение имеет появившаяся возможность расселять жильё, признанное аварийным с 2017 по 2022 годы.

Сергей Степашин подчеркнул успехи Рязанской области в работе по расселению аварийного жилья.

Сергей Степашин: «Регион готов завершить эту программу досрочно, для этого предстоит серьёзно поработать. Более тысячи человек нужно ещё переселить из аварийных домов в этом году. Самое главное – работа на перспективу. По решению президента программа будет продолжена, несмотря на напряжённый бюджет»

По словам Сергея Степашина, потребуется проработка новых механизмов этой работы.

В Рязанской области планируют завершить программу расселения аварийного фонда в 2023 году

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