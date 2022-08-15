В Рязанской области пьяный мужчина угрожал расправой знакомой

Подозреваемого в угрозе убийством задержали в Сасово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с коллегами из МВД. Злоумышленника передали полиции для разбирательства.

В отделение вневедомственной охраны по Сасовскому району из дежурной части полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Новикова-Прибоя местный житель угрожает ножом своей знакомой.

Предварительную информацию рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.

У мужчины в состоянии алкогольного опьянения произошёл конфликт со своей знакомой. Как сообщила женщина, во время ссоры подозреваемый угрожал убить её ножом.

Задержанным оказался ранее судимый местный житель 1987 года рождения.