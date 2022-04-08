В Рязанской области отремонтируют 30 ЖД-переездов

В 2022 году рязанские железнодорожники отремонтируют 30 переездов, расположенных в Рязани и Рязанской области. В ходе работ проведут асфальтировку проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД». Для этих целей будет использовано более 400 тонн асфальта. Кроме того, на переездах обновят знаки и сигнальные столбики.

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На переезде 185 км железнодорожной станции Рыбное предусмотрен капитальный ремонт, в который войдет замена резинокордового покрытия, устройств заграждения переезда (УЗП), что позволит снивелировать уровень и пересекать автотранспорту переезд быстрее и комфортнее.

Железнодорожные переезды являются значимыми транспортными объектами, которые испытывают ежедневную нагрузку не только от проезжающих поездов, но и от автомобильного транспорта, в том числе многотонных грузовых машин. Чтобы обеспечить безопасность и стабильность перевозок, железнодорожники постоянно следят за состоянием переездов. Их ремонт проводится в период специальных технологических «окон», во время которых движение через переезд организуется в реверсивном режиме. Если такой возможности нет, то для проведения работ используется преимущественно ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ремонтным работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей.