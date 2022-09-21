В Рязанской области отремонтировали два моста

В рамках нацпроекта Безопасные качественные автодороги в Рязанской области завершился ремонт двух мостов: через реку Гусь в Касимовском районе и через реку Павловка в Рязанском районе. Подробности сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

На объектах специалисты подрядных организаций выполнили ремонт береговых опор, существующих пролётных строений, заменили мостовое полотно, барьерное, перильное ограждения. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие.

В 2022 году по нацпроекту в нормативное состояние приведут 13 мостов в 8 районах Рязанской области.