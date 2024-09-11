Среда, 11 сентября, 2024

В Рязанской области открылся патриотический музей СВО

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В Дядьковской средней школе открылся патриотический музей СВО «Zаветам Vерны». Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Торжественная церемония открытия состоялась в рамках празднования 95-летия со Дня образования Рязанского муниципального района. В мероприятии приняли участие представители Государственного фонда «Защитники Отечества» Рязанской области, Комитета семей воинов Отечества региона, администрации Рязанского района, педагоги и учащиеся школы.

Экспозиция включает интерактивную зону с виртуальным музеем СВО, образцы вооружения, предметы, документы, фотографии, трофеи с полей сражений, уголок юнармейца. В планах музея – создание залов, посвященных Великой Отечественной войне и локальным военным конфликтам.

Музей оборудован на средства гранта, предоставленного по результатам районного конкурса молодежных проектов и инициатив «Молодежный ресурс».

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, приветствуя участников церемонии от имени губернатора Павла Малкова, отметила высокий уровень музея и подчеркнула важность формирования достоверной истории для будущих поколений.

  • В Рязанской области открылся патриотический музей СВО
  • В Рязанской области открылся патриотический музей СВО
  • В Рязанской области открылся патриотический музей СВО
  • В Рязанской области открылся патриотический музей СВО

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