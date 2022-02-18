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Пятница, 18 февраля, 2022

В Рязанской области открыли ресурсный центр по поддержке социально ориентированных НКО

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В Рязанской области открыли ресурсный центр по поддержке социально ориентированных НКО

7info

18 февраля первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие в открытии ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

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По словам Росляковой, поддержка социально ориентированных НКО в регионе ведется системно.

«В конце декабря на защите Стратегии развития Рязанской области до 2030 года мы говорили о том, что будем расширять сеть ресурсных центров по поддержке некоммерческих организаций в регионе. Как видите, свое обещание мы держим: прошло чуть меньше двух месяцев, и в Рязанском районе заработал этот новый центр», – отметила Рослякова.

Ресурсный центр открыт на базе районного организационно-методического центра культуры и туризма. Он оснащен телекоммуникациями, современной оргтехникой, мультимедийным оборудованием, имеет конференц-зал вместимостью до 150 человек.

Специалисты ресурсного центра будут разрабатывать социальные проекты, оформлять грантовые заявки, консультировать по юридическим и экономическим вопросам.

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