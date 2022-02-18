В Рязанской области открыли ресурсный центр по поддержке социально ориентированных НКО

«В конце декабря на защите Стратегии развития Рязанской области до 2030 года мы говорили о том, что будем расширять сеть ресурсных центров по поддержке некоммерческих организаций в регионе. Как видите, свое обещание мы держим: прошло чуть меньше двух месяцев, и в Рязанском районе заработал этот новый центр», – отметила Рослякова.