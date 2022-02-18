В Рязанской области открыли ресурсный центр по поддержке социально ориентированных НКО

18 февраля первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие в открытии ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
По словам Росляковой, поддержка социально ориентированных НКО в регионе ведется системно.
Ресурсный центр открыт на базе районного организационно-методического центра культуры и туризма. Он оснащен телекоммуникациями, современной оргтехникой, мультимедийным оборудованием, имеет конференц-зал вместимостью до 150 человек.
Специалисты ресурсного центра будут разрабатывать социальные проекты, оформлять грантовые заявки, консультировать по юридическим и экономическим вопросам.