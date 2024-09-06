Пятница, 6 сентября, 2024

В Рязанской области отбирают кандидатов на службу в органах внутренних дел новых субъектов

Автор: Валерия Мединская

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Заместитель начальника Управления МВД России по Рязанской области полковник полиции Вадим Черемисин отметил, что в настоящее время актуальна проблема комплектования подразделений органов внутренних дел.

Особое внимание уделяется привлечению на службу граждан, ранее проходивших службу в органах внутренних дел или в федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий.

В том числе УМВД России по Рязанской области приглашает граждан Российской Федерации на службу или работу в органы внутренних дел новых субъектов.

Отбор ведется на все категории должностей по всем специальностям.

Для этих граждан предусмотрена возможность приема на службу в органы внутренних дел по срочным контрактам на срок до 1 года для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.

Возрастные ограничения для поступления на службу для таких кандидатов определены в зависимости от присвоенного ранее специального звания:

— при присвоении специальных званий: полковник полиции, полковник внутренней службы или полковник юстиции – 60 лет;

— при присвоении специальных званий среднего начальствующего состава, а также специальных званий: майор полиции, майор внутренней службы, майор юстиции, подполковник полиции, подполковник внутренней службы, подполковник юстиции – 55 лет;

— при присвоении специальных званий младшего начальствующего состава и рядового состава – 50 лет.

Такие кандидаты назначаются на должность без стажировки.

Приглашают также граждан и ранее уволившихся сотрудников, указанных категорий, на службу или работу в органы внутренних дел.

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