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Вторник, 25 апреля, 2023

В Рязанской области освободился от воды низководный мост

Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области
Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области

За минувшие сутки в Рязанской области от воды освободился низководный мост у населённого пункта Терехово Шиловского района. Сведения о прохождении весеннего половодья приводит в Telegram канале ГУ МЧС по региону.

Подтопленным остаётся 1 участок автодороги у населённого пункта Сенин-Пчельник Ермишинского района.

Понижение уровня воды отмечается на всех гидропостах основных рек Рязанской области.

Уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки понизился на 29 сантиметров до 43 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

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