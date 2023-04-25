В Рязанской области освободился от воды низководный мост

За минувшие сутки в Рязанской области от воды освободился низководный мост у населённого пункта Терехово Шиловского района. Сведения о прохождении весеннего половодья приводит в Telegram канале ГУ МЧС по региону.

Подтопленным остаётся 1 участок автодороги у населённого пункта Сенин-Пчельник Ермишинского района.

Понижение уровня воды отмечается на всех гидропостах основных рек Рязанской области.

Уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки понизился на 29 сантиметров до 43 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.