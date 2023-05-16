В Рязанской области осудили 20-летнего юношу за подделку водительского удостоверения

Суд в Рязанской области вынес приговор 20-летнему жителю Пронского района за подделку водительского удостоверения. Подробности сообщает прокуратура Рязанского района.

Уголовное дело рассматривалось с участием гособвинителя прокуратуры Рязанского района. Молодого человека обвинили в приобретении и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения.

Юноша приобрёл у неустановленного лица водительское удостоверение на своё имя, категории «В, В1, С, С1, М». 16 марта 2023 года молодого человека остановил инспектор ДПС на стационарном посту в селе Реткино для проверки документов.

Подсудимый предъявил инспектору поддельное удостоверение. Тот усомнился в подлинности документа и изъял его. Экспертиза установила, что бланк водительского удостоверения изготовлен не производством Гознак.

Юноша в судебном заседании полностью признал свою вину.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему 4 месяца ограничения свободы, возложив на него дополнительные обязанности.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.