В Рязанской области «осовременят» госпиталь для ветеранов войн

В Рязанской области будут осовременивать госпиталь для ветеранов войн и накачивать его новейшим оборудованием. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе заседания круглого стола по вопросам организации медпомощи в рязанском госпитале для ветеранов войн.

Заседание состоялось на базе 2-го терапевтического отделения Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, расположенного в Солотче. Губернатор Павел Малков ознакомился с его работой. Главный врач ГБУ РО РОКГВВ Наталья Осычная проинформировала, что ежегодно здесь проходят лечение около 2100 человек, более 80% из них составляют больные с заболеваниями органов кровообращения и нервной системы. Отделение имеет хорошую материально-техническую базу. Все палаты отделения двухместные. Есть кабинеты медико-социально-психологического консультирования, светоэлектролечения, теплолечения, ингаляторий, водолечебница, а также зал лечебной физкультуры. Имеются пищеблок и столовая.

На заседании обсуждались вопросы развития госпиталя. Речь шла о замене инженерных коммуникаций, капремонте пищеблока, обновлении оборудования, реконструкции палат, благоустройстве территории. По словам губернатора, регион продолжит укреплять материально-техническую базу учреждения. В настоящее время список категорий граждан, которые могут получать здесь помощь, расширился. Лечение и реабилитацию в госпитале теперь будут проходить рязанцы — участники СВО.

«Место прекрасное. Потенциал большой. Нужно все привести порядок. Будем осовременивать госпиталь, накачивать новейшим оборудованием. Скоро начнем готовить поправки в бюджет. Средства на эти цели надо предусмотреть, — сказал губернатор.

— В первую очередь необходимо оперативно провести реконструкцию системы водоотведения, обеспечить доступ в интернет. Поэтапно будем делать все остальное, в том числе уличную площадку с тренажерами, тропы для терренкура, создавать эффективную доступную среду. Важно, чтобы люди, которые здесь находятся, были в комфорте: получали качественное лечение и могли с интересом проводить досуг».