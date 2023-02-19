В Рязанской области опрокинулась легковушка, пострадали двое детей

В Спасском районе в воскресенье, 19 февраля, съехала с дороги и перевернулась Kia Ceed. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё произошло около 15:30 на 223-м километре трассы М5 Урал. За рулём автомобиля находилась 50-летняя женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины в кювет.

Пострадали двое детей-пассажиров 2018 и 2020 годов рождения, им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.