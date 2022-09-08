Четверг, 8 сентября, 2022
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В Рязанской области определили лучшие дома и дворы

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Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщает о подведении итогов конкурса «Лучший дом, лучший двор»

Целью проведения регионального конкурса стало выявление лучших практик по управлению жилыми объектами и территориями в городе Рязани и Рязанской области для распространения положительного опыта. На конкурс было подано 113 заявок участников. 

Рязанская область на всероссийском уровне проведения конкурса входит в число лучших 15-ти регионов. На общероссийском уровне итоги и победители конкурса пока не определены, но по результатам голосования многие рязанские многоквартирные дома и дворы уже получили высокие оценки.    

И. о. министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Дмитрий Устинов, вручая памятные дипломы победителям регионального этапа конкурса отметил, что планируется финансовая поддержка лучших участников подобных акций.

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