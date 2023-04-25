В Рязанской области ограничено движение через три ж/д переезда

С 25 по 27 апреля на трёх железнодорожных переездах в Рязанской области ограничено движение автотранспорта. На переездах в Скопинском и Ряжском районах идёт плановый ремонт асфальтового покрытия.

Ограничения введены с 10 до 15 часов:

25 апреля на переезде 449 км перегона Вослебово – Скопин (ул. Пушкина г. Скопин);

26 апреля на переезде 490 км перегона Желтухино – Ряжск (а/д Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов);

27 апреля на переезде 3 км возле станции Желтухино (285 км автомобильной дороги Р-22 «Каспий»).

Движение автомобилей на переездах на время ремонта организовано в интервальном режиме по одной полосе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.