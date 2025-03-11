В Рязанской области ограничат движение на участках трассы Р-132 «Золотое кольцо»

В Рязанской области временно ограничат движение на двух участках трассы Р-132 «Золотое кольцо» с 13 марта 2025 года. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничения будут действовать на следующих участках дороги:

с 12:00 до 12:15 на участке с 505,431 км по 505,461 км (Рязанский район);

с 13:00 до 13:15 на участке с 505,471 км по 505,501 км (Рязанский район).

Причина ограничений — монтаж дорожных знаков на тросах для растяжки.

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ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует водителям учитывать эту информацию при планировании поездок. Для получения дополнительной информации можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Поволжуправтодор» по телефону: (8412) 55-11-04 или по мобильному телефону: 8 (908) 531-10-68.