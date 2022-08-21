В Рязанской области огонь прошёл свыше 8,6 тысяч гектаров

За сутки площадь, пройденная огнём, выросла в регионе на 1,8 тысячи гектаров.

По информации на полночь 21 августа, на землях лесного фонда действуют два очага на площади, пройденной огнём, почти в 7,5 тысяч гектаров. Таковы данные Авиалесоохраны.

Два очага зафиксированы на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнём, в 1,1 тысячи гектаров. Речь идёт о национальном парке Мещерский и Окском заповеднике.

На землях обороны и безопасности зарегистрирован один пожар на площади, пройдённой огнём, в 45 гектаров.