Роман Иголкин побеждает на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы

В Рязанской области подводят результаты выборов, которые проходили 6, 7 и 8 сентября. По данным Рязанского избиркома, по состоянию на 22:50 обработано 100% протоколов на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы по 12 одномандатному избирательному округу.

Лидером стал Роман Иголкин (Единая Россия). Согласно промежуточным результатам, он набрал 75,98% голосов. На втором месте Владимир Якунин (КПРФ) — 9,45%. Третье место у Евгения Мясина (ЛДПР) — 7,53%. Четвертое — у Татьяны Старковой (Партия Пенсионеров). Она набрала 5,66%.