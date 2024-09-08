Воскресенье, 8 сентября, 2024

Роман Иголкин побеждает на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Freepik

В Рязанской области подводят результаты выборов, которые проходили 6, 7 и 8 сентября. По данным Рязанского избиркома, по состоянию на 22:50 обработано 100% протоколов на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы по 12 одномандатному избирательному округу.

Лидером стал Роман Иголкин (Единая Россия). Согласно промежуточным результатам, он набрал 75,98% голосов. На втором месте Владимир Якунин (КПРФ) — 9,45%. Третье место у Евгения Мясина (ЛДПР) — 7,53%. Четвертое — у Татьяны Старковой (Партия Пенсионеров). Она набрала 5,66%.

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