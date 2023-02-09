В Рязанской области объявлено предупреждение о гололедице

В четверг, 9 февраля, на территории Рязанского региона местами ожидается гололёд, на дорогах гололедица.
Метеопредупреждение со ссылкой на синоптиков выпустил областной главк МЧС.
В чрезвычайном ведомстве призвали в скользкую погоду соблюдать меры безопасности:
— водителям следует снизить скорость, отказаться от лишних манёвров и строго соблюдать ПДД,
— пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
— помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.
Предупреждение будет действовать до конца суток 9 февраля.
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