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В Рязанской области объявлено метеопредупреждение: ожидаются сильные осадки и ветер

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Алексей Самохин
Изображение: AI

До конца суток 2 ноября на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В некоторых районах прогнозируются сильные осадки, включая дождь, мокрый снег и снег, что приведет к ухудшению видимости на дорогах  до 200-500 метров. Также вероятны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 16-21 м/с. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными: на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

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