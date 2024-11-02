В Рязанской области объявлено метеопредупреждение: ожидаются сильные осадки и ветер

До конца суток 2 ноября на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В некоторых районах прогнозируются сильные осадки, включая дождь, мокрый снег и снег, что приведет к ухудшению видимости на дорогах до 200-500 метров. Также вероятны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 16-21 м/с. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными: на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.