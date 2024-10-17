В Рязанской области объявлено метеопредупреждение 17 октября

Утром 17 октября в Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Во время тумана возникают следующие опасные условия: снижение видимости, затруднение движения транспорта и повышенная вероятность дорожно-транспортных происшествий. Чтобы обезопасить себя в тумане, рекомендуется:

Лицам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам быть особенно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям транспортных средств снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

Водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.

Помните, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, с мобильного – 101, или на единый номер экстренных служб – 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.