Четверг, 17 октября, 2024

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение 17 октября

Автор: Алексей Самохин

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Утром 17 октября в Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России. 

Во время тумана возникают следующие опасные условия: снижение видимости, затруднение движения транспорта и повышенная вероятность дорожно-транспортных происшествий. Чтобы обезопасить себя в тумане, рекомендуется:

  • Лицам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.
  • Пешеходам быть особенно внимательными при переходе улиц и дорог.
  • Водителям транспортных средств снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
  • Водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.
  • Помните, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, с мобильного – 101, или на единый номер экстренных служб – 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.

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