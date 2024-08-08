Четверг, 8 августа, 2024

В Рязанской области объявлен сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области

Автор: 7info 2

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Фото: freepik.com/

Комитет по информации и массовым коммуникациям региона сообщает о том, что в Рязанской области региональным отделением «Единой России» организован сбор гуманитарной помощи для эвакуированных граждан Курской области.

В настоящее время наиболее востребованы генераторы, газовые горелки, бытовая техника, портативные зарядные устройства, питьевая вода, медикаменты, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения и предметы личной гигиены, а также одежда, текстиль, канцелярские принадлежности.

Сбор гуманитарной помощи осуществляется в Штабе общественной поддержки по адресу: ул. Горького, д. 49А. Телефоны: 8 (4912) 28-43-13, 8 (4912) 28-43-23.

Каждый желающий может также принять участие в сборе средств для пострадавших жителей приграничных территорий Курской области. 

Пожертвование можно направить по реквизитам:

Курский фонд развития, содействия и поддержки предпринимательства (КУРСКИЙ ФОНД РСПП)

Адрес: 305023, г. Курск, ул. 1-я Прогонная, д. № 1, оф. 309

ИНН 4632245429

КПП 463201001

р/с: 40703810233000000405

банк: Курское отд № 8596 ПАО СБЕРБАНК

бик: 043807606

к/с: 30101810300000000606

ОГРН 1184600000860 ОКПО 32677402

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