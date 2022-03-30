В Рязанской области объявили пожароопасный сезон

На территории Рязанской области с 30 марта установили пожароопасный сезон, сообщает региональное Минприроды.
В области усиливают профилактические мероприятия, мониторинг и патрулирование лесов, прилегающих к ним территорий и торфяных месторождений.
Все силы и средства перевели в режим готовности к тушению лесных и природных пожаров. Следить за обстановкой будут 32 камеры на вышках сотовой связи.
В ведомстве напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: штраф от 1,5 до 500 тысяч рублей.