В Рязанской области объявили пожароопасный сезон

На территории Рязанской области с 30 марта установили пожароопасный сезон, сообщает региональное Минприроды.

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В области усиливают профилактические мероприятия, мониторинг и патрулирование лесов, прилегающих к ним территорий и торфяных месторождений.

Все силы и средства перевели в режим готовности к тушению лесных и природных пожаров. Следить за обстановкой будут 32 камеры на вышках сотовой связи.

«Региональный пункт диспетчерского управления ГБУ РО «Пожлес» работает в круглосуточном режиме. В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на горячую линию «Лесной охраны» по телефону: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), круглосуточный телефон региональной диспетчерской службы – 8(4912)28-79-59 или на единый номер экстренных служб – 112», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: штраф от 1,5 до 500 тысяч рублей.