-1.4 C
Рязань
Среда, 30 марта, 2022

В Рязанской области объявили пожароопасный сезон

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области объявили пожароопасный сезон

Александр Ильин

На территории Рязанской области с 30 марта установили пожароопасный сезон, сообщает региональное Минприроды. 

- Реклама -

В области усиливают профилактические мероприятия, мониторинг и патрулирование лесов, прилегающих к ним территорий и торфяных месторождений. 

Все силы и средства перевели в режим готовности к тушению лесных и природных пожаров. Следить за обстановкой будут 32 камеры на вышках сотовой связи. 

«Региональный пункт диспетчерского управления ГБУ РО «Пожлес» работает в круглосуточном режиме. В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на горячую линию «Лесной охраны» по телефону: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), круглосуточный телефон региональной диспетчерской службы – 8(4912)28-79-59 или на единый номер экстренных служб – 112», — говорится в пресс-релизе. 

В ведомстве напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: штраф от 1,5 до 500 тысяч рублей. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани задержали 24-летнего курьера даркнет-магазина
Комментарии для сайта Cackle
spot_img