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Понедельник, 23 мая, 2022

В Рязанской области новая выплата для семей с невысокими доходами перечислена 11 тысячам детей от 8 до 17 лет

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7info
7info

В Рязанской области новая выплата для семей с невысокими доходами перечислена 11 тысячам детей от 8 до 17 лет

Новую выплату для семей с невысокими доходами, которая была введена по поручению Президента, получили родители 11 тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено более 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Рязанской области.

По правилам, заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

Подать заявление на выплату можно на портале Госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

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