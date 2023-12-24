Воскресенье, 24 декабря, 2023
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В Рязанской области назвали лауреатов премии имени академика Срезневского

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Определены лауреаты премии Рязанской области имени академика И. И. Срезневского. Текст распоряжения опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Премии присуждены:

— Орловой Юлии Васильевне, кандидату педагогических наук, доценту кафедры педагогики и менеджмента в образовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» — за практическое воплощение идей академика И. И. Срезневского по развитию отечественной науки, истории и культуры, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения — первая премия;

— Гаврилову Александру Петровичу, заведующему отделом «Шиловский краеведческий музей» муниципального учреждения культуры «Музейный историко-культурный комплекс» муниципального образования — Шиловский муниципальный район Рязанской области — за личный вклад в исследование жизни и творчества И. И. Срезневского, популяризацию и пропаганду его идей, личный вклад в создание системы краеведческой и патриотической работы по воспитанию школьников — вторая премия;

— Якушевой Елене Викторовне, учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Рязани «Школа № 14 с углубленным изучением английского языка» — за личный вклад в исследование жизни и творчества И. И. Срезневского, популяризацию и пропаганду его идей, просветительскую работу в деле воспитания молодежи — вторая премия;

— Иконниковой Дарьяне Антоновне, студентке второго курса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» — за личный вклад в исследование жизни и творчества И. И. Срезневского, за активную жизненную позицию в развитии молодежной политики — третья премия;

— Рискалиевой Муштарийбоне Тоиржоновне, учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Рязани «Школа № 63» — за личный вклад в исследование жизни и творчества И. И. Срезневского, популяризацию и пропаганду его идей — третья премия;

— Хорошковой Ксении Михайловне, студентке второго курса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В. А. Беглова» — за личный вклад в исследование жизни и творчества И. И. Срезневского, популяризацию и пропаганду его идей — третья премия.

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