В Рязанской области начнёт работу мобильный Многофункциональный семейный центр

В Рязанской области на следующей недели начнёт работу мобильный Многофункциональный семейный центр. 6 февраля его услугами смогут воспользоваться жители Кораблинского, Милославского и Клепиковского районов. Выезды в муниципальные образования будут осуществляться раз в месяц, сообщила пресс-служба регионального Минтерпола.

О начале работы мобильного семейного центра стало известно во время заседания заседание круглого стола по вопросам социальной защиты и поддержки семей участников СВО.

Министр труда и соцзащиты населения региона Наталья Суворова проинформировала участников заседания о работе недавно открывшегося Многофункционального семейного центра, в котором члены семей участников СВО могут получить ряд социальных услуг в режиме «одного окна», в том числе оформить социальные выплаты, получить содействие в поиске работы или переобучении. По ее словам, в настоящее время особенно востребована психологическая помощь.

На «горячую линию» с начала месяца поступило более 1000 заявок. В первую очередь от тех, кто вернулся из зоны проведения СВО и членов их семей. Работу с гражданами в этом направлении сотрудники Центра проводят совместно с КЦСОН «Семья».

Участники круглого стола обсудили вопросы, с которыми приходится сталкиваться семьям участников СВО. Было отмечено, что к каждому случаю необходимо подходить индивидуально и оказывать всю необходимую помощь в решении возникающих проблем.