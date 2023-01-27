В Рязанской области началась подготовка к весенней посевной кампании

Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует о том, что в Рязанской области стартовала серия выездных совещаний по вопросам подготовки к весенней посевной кампании.

Первые встречи с аграриями по актуальным вопросам, связанным с подготовкой к весенним полевым работам, состоялись в Михайловском и Захаровском районах. Их провел министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов. Он отметил, что важнейшая задача предстоящей кампании – сохранить общую посевную площадь, несмотря на трудности, вызванные погодными условиями и низкими ценами на зерно.

В ходе встреч также обсудили вопросы взаимодействия между предприятиями, выращивающими рапс, и пчеловодами, чтобы не допустить гибель пчел при обработках полей пестицидами. По словам Дмитрия Филиппова, агрономы должны неукоснительно соблюдать правила оповещения о планируемых обработках полей, а пчеловоды – в установленном порядке сообщать месторасположение пасек.В ходе совещания также выступили представители Россельхознадзора, компаний-поставщиков удобрений, семян, техники.