Среда, 13 декабря, 2023
На главнуюНовости РязаниВласть

В Рязанской области на участников СВО и их семьи распространили ещё одну меру поддержки

7info7
spot_img

На заседании регионального парламента в среду, 13 декабря, депутаты утвердили изменения в Закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области», касающиеся реализации в регионе программы социальной газификации.

Парламентарии единогласно поддержали решение расширить категорию лиц, которым будет предоставляться субсидия на догазификацию жилых помещений. С 1 января 2024 года право на выплаты получат участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Размер субсидии составляет до 100 тысяч рублей на одно подключение. Средства можно потратить на проектирование сети газопотребления, покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ земельного участка. Выплаты новым категориям получателей будут предоставляться за счет средств областного бюджета.

В Рязанской области на участников СВО и их семьи распространили ещё одну меру поддержки
В Рязанской области на участников СВО и их семьи распространили ещё одну меру поддержки

С 1 января текущего года данный вид субсидии уже предоставляется инвалидам и ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, а также многодетным семьям и малоимущим гражданам. На сегодняшний день выплаты получили более 300 человек.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах