Понедельник, 7 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области на ближайшие выборы зарегистрировались 1849 кандидатов

7info
Фото: t.me/ikro62

4 августа завершился процесс регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления в Рязанской области и дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы. Об этом сообщил телеграм-канал регионального Избиркома.

В Рязанской области в этом году пройдёт 169 избирательных кампаний. Документы на выдвижение подали 2213 человек. Утратили статус кандидата 27 человек (1,2%), 48 кандидатам было отказано в регистрации (2,1%), 1 человек выбыл после регистрации (0,04%).

В итоге зарегистрировано 2137 кандидатур на выборы всех уровней. В количественном выражении это 1849 кандидатов, часть которых выдвинулись как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, а также в несколько муниципальных образований сразу.

944 кандидата — мужчины (51,05%), 905 кандидатов — женщины (48,95%). Большинство зарегистрированных кандидатов (30,88%) — люди в возрасте от 50 до 59 лет. Подавляющее большинство кандидатов имеют среднее профессиональное и высшее образование.

Более подробную информацию о кандидатах вы можете узнать в избирательных комиссиях, организующих выборы.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В деревне под Рязанью открыли новую детскую площадку

В проекте площадки жители Вишнёвки предусмотрели элементы, которые заинтересуют и малышей, и детей постарше.

Три человека пострадали в ДТП в Александро-Невском районе

40-летний водитель автомобиля Toyota Matrix совершил столкновение с Kia Rio под управлением 42-летнего мужчины.

Мужчина и женщина утонули в Рязанской области 6 августа

В воскресенье, 6 августа, на территории Рязанской области утонули 2 человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Рязани отметят Всероссийский День физкультурника

12 августа во всех районах города пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника.

14-летняя девочка упала с лошади и получила удар копытом в Санкт-Петербурге

На место вызвали скорую помощь. Вечером 6 августа пострадавшую доставили в больницу.

Сергей Миронов призвал исключить платные услуги из госмедицины

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал Минздрав детально разъяснить новые правила предоставления платных медуслуг

Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

Авария с участием 4 машин произошла на 16-м километре автодороги «Тамань — Веселовка».

Большой рыжий пёс «порвал женщину» на окраине Рязани — соцсети

Пользовательница соцсети ВКонтакте рассказала о большой собаке, терроризирующий жителей окраины Рязани.

Цены на духи и туалетную воду снизились в России

Снижение стоимости продукции привело к увеличению спроса, отмечают аналитики.

Осуждённый за изнасилование рецидивист объявил голодовку из-за музыки — Shot

Мужчина требует поставить в камеру акустическую систему для прослушивания музыки.

В Касимове полицейские раскрыли кражу смартфона из больницы

Заявительница рассказала, что посещала в лечебном заведении врача, была озабочена результатом визита и поэтому, когда собралась домой, то забыла телефон на лавке в коридоре.

В Спасском районе планово отключат электричество

В Спасском районе Рязанской области 7 августа ожидаются плановые отключения электричества, сообщила местная администрации.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации