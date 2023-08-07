В Рязанской области на ближайшие выборы зарегистрировались 1849 кандидатов

4 августа завершился процесс регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления в Рязанской области и дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы. Об этом сообщил телеграм-канал регионального Избиркома.

В Рязанской области в этом году пройдёт 169 избирательных кампаний. Документы на выдвижение подали 2213 человек. Утратили статус кандидата 27 человек (1,2%), 48 кандидатам было отказано в регистрации (2,1%), 1 человек выбыл после регистрации (0,04%).

В итоге зарегистрировано 2137 кандидатур на выборы всех уровней. В количественном выражении это 1849 кандидатов, часть которых выдвинулись как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, а также в несколько муниципальных образований сразу.

944 кандидата — мужчины (51,05%), 905 кандидатов — женщины (48,95%). Большинство зарегистрированных кандидатов (30,88%) — люди в возрасте от 50 до 59 лет. Подавляющее большинство кандидатов имеют среднее профессиональное и высшее образование.

Более подробную информацию о кандидатах вы можете узнать в избирательных комиссиях, организующих выборы.