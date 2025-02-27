В Рязанской области мужчине отказали в назначении пенсии по старости

В Путятинском районе мужчине отказали в назначении пенсии, так как у него не было удостоверения проживающего в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В Фонде пенсионного и социального страхования мужчине отказали в назначении пенсии по старости, потому что у него не было удостоверения пострадавшего после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Прокуратура подала иск в суд.

Суд вынес решение в пользу пенсионера. Мужчина имеет право на назначение пенсии по старости в связи с проживанием в Чернобыльской зоне.