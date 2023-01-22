В Рязанской области мужчина в пьяной ссоре нанёс знакомому смертельную травму

Житель Скопинского района задержан по подозрению в причинении смертельных травм знакомому. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

18 января 2023 года в медучреждении от закрытой черепно-мозговой травмы скончался уроженец иностранного государства 1975 года рождения. Скопинский МСО СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следственно-оперативным путем установлено, что смертельную травму потерпевшему нанёс его знакомый во время бытового конфликта при распитии алкоголя.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель Скопинского района 1996 года рождения. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу идут процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств.

В Следственном управлении напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к раздражительности, немотивированной агрессии и снижению самоконтроля. Свыше 80% бытовых преступлений совершается на фоне распития спиртного.

Суд может признать совершение преступления в состоянии алкогольного отягчающим обстоятельством, что повлечёт более суровое наказание для виновного.