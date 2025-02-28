В Рязанской области мигранты-наркодилеры создали преступное сообщество

Следователи Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту организации преступного сообщества наркодилеров и участия в его деятельности. Обвинения по статьям 210, 30 и 228.1 УК РФ предъявлены одиннадцати фигурантам.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России задержали восемь женщин и троих мужчин — выходцев из двух государств Средней Азии. По имеющимся данным, соучастники работали в интересах нелегального интернет-магазина и сбывали наркотики на территории Московской, Рязанской и Ивановской областей.

В преступной группе были чётко распределены роли. Четверо участников выполняли функции закладчиков, шестеро занимались распространением оптовых партий запрещённых веществ. Одна из женщин выступала в роли вербовщицы — она проживала в Подмосковье, нанимала наркокурьеров, обучала их методам работы и подбирала конспиративные квартиры, после чего направляла в Рязань или Иваново.

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В результате обысков задержанных, обследования арендованных квартир и тайников полицейские изъяли более 11 килограммов наркотиков — метадона, мефедрона и героина.

Все задержанные заключены под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности и задержание её организаторов, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.