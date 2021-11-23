В Рязанской области лже-следователь похитил у мужчины более 700 тысяч рублей

В Рязанской области мошенник, представившись сотрудником следственного комитета, похитил у 36-летнего жителя Сапожка 730 тысяч рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на начальника сапожковского пункта полиции Вячеслава Барсукова.

По данным правоохранителей, злоумышленник убедил мужчину в том, что в настоящее время на его имя оформляется кредит. И для погашения необходимо взять новый.

Введенный в заблуждение, потерпевший выполнил все требования лже-следователя: взял кредит на 730 тысяч рублей и перевёл деньги на счёт злоумышленника. После этого мошенник перестал выходить на связь.

В полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере. Проводится расследование.