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Вторник, 23 ноября, 2021
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В Рязанской области лже-следователь похитил у мужчины более 700 тысяч рублей

Александр Ильин

В Рязанской области мошенник, представившись сотрудником следственного комитета, похитил у 36-летнего жителя Сапожка 730 тысяч рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на начальника сапожковского пункта полиции Вячеслава Барсукова.

По данным правоохранителей, злоумышленник убедил мужчину в том, что в настоящее время на его имя оформляется кредит. И для погашения необходимо взять новый.

Введенный в заблуждение, потерпевший выполнил все требования лже-следователя: взял кредит на 730 тысяч рублей и перевёл деньги на счёт злоумышленника. После этого мошенник перестал выходить на связь. 

В полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере. Проводится расследование. 

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