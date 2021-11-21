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Воскресенье, 21 ноября, 2021
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В Рязанской области коронавирусом заразились более 53 тысяч человек

7info

На 9 часов 21 ноября в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 53 тысячи 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В целом на 9.00 21 ноября поступила информация о 180450 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 8876 человек. 171574 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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