В Рязанской области коронавирусом заразились более 53 тысяч человек

На 9 часов 21 ноября в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 53 тысячи 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В целом на 9.00 21 ноября поступила информация о 180450 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 8876 человек. 171574 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.