В Рязанской области экс-работники «Почты России» обвиняются в присвоении 2 миллионов

В Рязанской области двух бывших работников «Почты России» будут судить за присвоение 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На скамье подсудимых — бывший начальник одного из почтовых отделений и его заместитель. По версии следствия, в январе 2022 года фигуранты, вступив в предварительный сговор, похитили денежные средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий гражданам.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ о присвоении имущества в особо крупном размере. Его в ближайшее время рассмотрит Октябрьский районный суд Рязани.