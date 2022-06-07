В Рязанской области изменится расписание пригородных поездов в праздничные дни

В праздничные дни июня в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Экспрессы № 7084 Москва – Рязань-1и №7085 Рязань-1 – Москва будут курсировать с 11 по 13 июня, №7051 Рязань-2 – Москва проследует по маршруту 13 июня.

Кроме того, 14 июня дополнительно будет назначен утренний поезд №7021 Рязань-1 – Москва отправлением в 04:10.

Пассажиров предупреждают также о точечных корректировках в расписании. Прежде чем отправляться в путь, важно ознакомиться с расписанием поездов. Сделать это можно не только на вокзалах и остановочных пунктах, но и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».