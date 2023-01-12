Четверг, 12 января, 2023
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В Рязанской области издано 12 томов Книги Памяти «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.»

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Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова провела заседание редакционной коллегии по изданию многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.». Об этом сообщили в региональном Минтерполе.

В мероприятии также приняла участие министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина.

За 32 года деятельности рабочая группа подготовила и издала 13 томов Рязанской областной Книги Памяти, в которой увековечены 174 тыс. 920 имен защитников Отечества. Продолжением является многотомная книга Рязанской области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.», которая содержит имена жителей региона, погибших в Великую Отечественную войну и вернувшихся с фронта, чтобы восстанавливать народное хозяйство.

На сегодняшний день издано 12 томов книги, в которых увековечены имена фронтовиков г. Рязани, Рязанского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Касимовского, Клепиковского, Александро-Невского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пронского, Пителинского, Путятинского Рыбновского, Сараевского, Ряжского, Спасского, Сапожковского, Старожиловского районов, г. Скопина и Скопинского района, г. Сасово и Сасовского района.

По инициативе правительства Рязанской области создан сайт «Книга Памяти Рязанской области» rznmemory.ru.

В ходе заседания рабочей группы участники ознакомились с ходом работы над 13 томом книги «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.», в частности редакционная коллегия рассмотрела возможность включения в издание исторических материалов о Шацком районе накануне и в годы Великой Отечественной войны.

В Рязанской области издано 12 томов Книги Памяти «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.»

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