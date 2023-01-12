В Рязанской области издано 12 томов Книги Памяти «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.»

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова провела заседание редакционной коллегии по изданию многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.». Об этом сообщили в региональном Минтерполе.

В мероприятии также приняла участие министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина.

За 32 года деятельности рабочая группа подготовила и издала 13 томов Рязанской областной Книги Памяти, в которой увековечены 174 тыс. 920 имен защитников Отечества. Продолжением является многотомная книга Рязанской области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.», которая содержит имена жителей региона, погибших в Великую Отечественную войну и вернувшихся с фронта, чтобы восстанавливать народное хозяйство.

На сегодняшний день издано 12 томов книги, в которых увековечены имена фронтовиков г. Рязани, Рязанского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Касимовского, Клепиковского, Александро-Невского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пронского, Пителинского, Путятинского Рыбновского, Сараевского, Ряжского, Спасского, Сапожковского, Старожиловского районов, г. Скопина и Скопинского района, г. Сасово и Сасовского района.

По инициативе правительства Рязанской области создан сайт «Книга Памяти Рязанской области» rznmemory.ru.

В ходе заседания рабочей группы участники ознакомились с ходом работы над 13 томом книги «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.», в частности редакционная коллегия рассмотрела возможность включения в издание исторических материалов о Шацком районе накануне и в годы Великой Отечественной войны.