Среда, 12 февраля, 2025
-7.1 C
Рязань
Фото: МИАЦ Рязанской области
Медицина

В Рязанской области искусственный интеллект обработал 2 600 маммографических снимков

Анастасия Мериакри

В январе 2025 года в Рязанской области искусственный интеллект проанализировал 2 549 маммографических снимков. Об этом сообщает «Медицинский информационно-аналитический центр» Рязанской области.

В Рязанской области больше года вместе с медработниками маммографические снимки пациентов просматривает искусственный интеллект. Всего к Единой радиологической системе в регионе подключено 20 цифровых маммографов. В систему загружаются снимки пациентов, их анализом занимается искусственный интеллект. Если он обнаружил отклонение от нормы, передает информацию врачу. Медработник дает окончательную оценку.

Нейросеть распознаёт пять патологий:

Реклама
  • новообразования;
  • лимфоузлы;
  • кальцинаты;
  • кисты;
  • утолщение кожи.

Маммография нужна для профилактики рака молочной железы. Исследование помогает определить заболевание на ранней стадии. Снимки делают во время диспансеризации по ОМС женщинам в возрасте от 40 до 50 лет 1 раз в 2 года, после 50 лет — каждый год.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.