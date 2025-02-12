В Рязанской области искусственный интеллект обработал 2 600 маммографических снимков

В январе 2025 года в Рязанской области искусственный интеллект проанализировал 2 549 маммографических снимков. Об этом сообщает «Медицинский информационно-аналитический центр» Рязанской области.

В Рязанской области больше года вместе с медработниками маммографические снимки пациентов просматривает искусственный интеллект. Всего к Единой радиологической системе в регионе подключено 20 цифровых маммографов. В систему загружаются снимки пациентов, их анализом занимается искусственный интеллект. Если он обнаружил отклонение от нормы, передает информацию врачу. Медработник дает окончательную оценку.

Нейросеть распознаёт пять патологий:

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новообразования;

лимфоузлы;

кальцинаты;

кисты;

утолщение кожи.

Маммография нужна для профилактики рака молочной железы. Исследование помогает определить заболевание на ранней стадии. Снимки делают во время диспансеризации по ОМС женщинам в возрасте от 40 до 50 лет 1 раз в 2 года, после 50 лет — каждый год.