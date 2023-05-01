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Понедельник, 1 мая, 2023

В Рязанской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте
Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В Рязанской области ищут пропавшую девушку 2005 года рождения. Объявление публикует Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

17-летняя Наталья Александровна Афоничкина пропала в городе Ковылкино Республики Мордовии.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-каштановые длинные, глаза серые.

Любую информацию о возможном местонахождении девушки просьба сообщать на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

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