В Рязанской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В Рязанской области ищут пропавшую девушку 2005 года рождения. Объявление публикует Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

17-летняя Наталья Александровна Афоничкина пропала в городе Ковылкино Республики Мордовии.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-каштановые длинные, глаза серые.

Любую информацию о возможном местонахождении девушки просьба сообщать на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.