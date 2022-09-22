В Рязанской области ищут пропавшую 13-летнюю девочку

В Рязанской области пропал подросток. Местонахождение 13-летней Оксаны Андреевны Зинкиной неизвестно с 21 сентября.

Информация появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Приметы: рост 145 см, среднего телосложения, волосы тёмные до плеч, глаза карие.

Одежда: красная куртка с капюшоном, камуфлированные штаны, сине-чёрные кроссовки.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей девочки просят сообщать по телефонам дежурного отряда +7(920)980-21-71, +7(4912)51-21-71 или в полицию – 112.