В Рязанской области ищут пропавшего 76-летнего жителя Пензы

В Рязанском регионе ищут пропавшего пенсионера. 76-летний Владимир Петрович Авдеев ушёл из дома в городе Пенза в неизвестном направлении 21 августа. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Одежда: тёмно-зелёная футболка, тёмно-синие спортивные брюки, коричневые кроссовки.

Инфорг: Екатерина 89022079324.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.