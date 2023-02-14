Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области идёт приём кандидатов на службу в ГИБДД

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Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

Госавтоинспекция Рязанской области ведёт приём кандидатов на службу. Участвовать в отборе могут граждане РФ до 40 лет со средним профессиональным или высшим образованием, прошедшие службу в ВС РФ, с правом управления ТС категории В.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД УМВД по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д 28.

Телефоны: (4912) 29-75-09; 29-74-48.

Также можно обратиться в Управление по работе с личным составом УМВД по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д 106.

Телефоны: (4912) 49-13-29, 29-98-07.

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