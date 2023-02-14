В Рязанской области идёт приём кандидатов на службу в ГИБДД

Госавтоинспекция Рязанской области ведёт приём кандидатов на службу. Участвовать в отборе могут граждане РФ до 40 лет со средним профессиональным или высшим образованием, прошедшие службу в ВС РФ, с правом управления ТС категории В.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД УМВД по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д 28.
Телефоны: (4912) 29-75-09; 29-74-48.
Также можно обратиться в Управление по работе с личным составом УМВД по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д 106.
Телефоны: (4912) 49-13-29, 29-98-07.
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