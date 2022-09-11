Воскресенье, 11 сентября, 2022
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В Рязанской области идёт подсчёт голосов

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Ровно в 20 часов в Рязанской области завершили работу все 999 избирательных участков. В течение трёх дней жители региона выбирали губернатора, в некоторых муниципалитетах избирали представителей местных органов власти.

На избирательных участках идёт подсчёт голосов в присутствии наблюдателей. Фото процесса опубликовал корпус общественных наблюдателей.

В Рязанской области идёт подсчёт голосов

В этом году выборы в Рязанской области проходили в течение трёх дней. Жители региона активно включились в кампанию – приходили на участки целыми семьями, самые творческие рязанцы наряжались в необычные костюмы и поднимали настроение голосующим.

За порядком на выборах следили общественные наблюдатели, кроме того, постоянно велось видеонаблюдение. По информации облизбиркома и Общественного штаба по наблюдению за выборами, серьёзных нарушений на этой избирательной кампании не зафиксировано.

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